El paro baja en febrero en Baleares un 7% interanual

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 706 personas en febrero en Baleares en relación al mes anterior (-2,52%) y en 2.068 personas en relación al segundo mes del año pasado (-7,03%) y se sitúa en los 27.339 parados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En febrero, los sectores con más parados son Servicios (20.357 con 862 menos que en diciembre), Construcción (3.095 con 7 más), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (330 y 23 menos) e Industria (1.187 y 22 parados menos).

En cuanto a sexos, de los 27.339 desempleados registrados en febrero, 15.560 fueron mujeres y 11.779, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 3.697 personas de los cuales 2.024 son hombres y 1.673 son mujeres.

En el segundo mes del año, el paro entre los extranjeros se situó en 6.173 personas tras bajar un 6,71% respecto a enero y un 4,50% en comparación con el año anterior.

CONTRATACIÓN

En febrero se registraron 22.553 contratos en Baleares, un 5,45% menos que el año anterior. De todos ellos, 15.514 fueron contratos indefinidos (-2,60%) y 7.039, contratos temporales (un 11,19% menos).