El paro baja casi un 3% en Baleares y cierra el año con la cifra más baja en cinco años

Baleares ha cerrado el año 2025 con 500.310 afiliados a la Seguridad Social, manteniendo una trayectoria de crecimiento en el empleo regional. Los datos publicados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones muestran una pérdida puntual de 23.704 afiliados en diciembre, un descenso típico por el cierre de la temporada turística que no rompe la dinámica de recuperación del mercado laboral balear.

En términos de comparación interanual, las islas han ganado 12.314 trabajadores más que en diciembre de 2024, lo que equivale a un crecimiento del 2,5%. Esta cifra se alinea con la media nacional de ganancia de ocupados en 2025.

El desempleo continúa bajando en Baleares

El desempleo registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo cerró diciembre en 29.305 personas, una cifra de descenso tanto intermensual como interanual. En el análisis mensual, el paro bajó en 914 personas (3,02%) respecto a noviembre, mientras que en comparación con el último mes de 2024, la región ha reducido el desempleo en 887 personas (2,94%).

Este resultado permite que Baleares acumule cinco ejercicios consecutivos de descenso en el desempleo, evidenciando una consolidación del mercado laboral balear a pesar de los vaivenes estacionales propios de una economía con fuerte dependencia del turismo.

Mujeres lideran la reducción del paro

De los parados registrados en diciembre, 16.472 fueron mujeres, que experimentaron una reducción de 511 desempleadas respecto a noviembre. Los hombres en paro sumaron 12.833, con una disminución de 376 personas.

El desempleo juvenil, en menores de 25 años, se situó en 4.242 personas, de las que 2.320 son hombres y 1.922 son mujeres. Este colectivo mantiene una situación complicada, aunque en línea con las tendencias generales de mejora.

En lo que respecta a trabajadores extranjeros, el desempleo en este colectivo cerró diciembre en 7.183 personas. Si bien bajó un 4,28% respecto a noviembre, se registró un aumento del 2,29% comparado con el mismo mes del año anterior.

Servicios lidera la recuperación

Los sectores muestran un panorama mixto pero generalmente positivo. El sector Servicios, que absorbe la mayor parte del empleo en Baleares, registra 22.323 desempleados en diciembre, una cifra que representa una reducción de 850 parados respecto a noviembre y un descenso interanual del 3,67%.

La Construcción mantiene 3.181 desempleados con un ligero descenso de 23 personas y una caída del 0,72% intermensual. La Industria, con 1.245 parados, experimentó una reducción de 33 trabajadores desempleados (2,58% menos). La Agricultura permanece estable con 341 desempleados sin variación mensual.

La contratación se mantiene

En materia de contratación, diciembre registró 17.841 contratos en Baleares, prácticamente los mismos que en el mismo mes del año anterior. De este total, 10.375 fueron contratos indefinidos (aumento del 0,19%) y 7.466 fueron temporales (descenso del 0,21%).

Este indicador es relevante porque muestra que, aunque la cifra de contratos se mantiene, la proporción hacia contratos indefinidos se incrementa ligeramente, reflejando una mejora cualitativa del empleo en el archipiélago.