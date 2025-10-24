El paro baja en 10.500 personas en Baleares en el tercer trimestre y se sitúa en el 5,77%, la cifra más baja desde 2023

El paro ha bajado en 10.500 personas en el tercer trimestre en Baleares hasta los 41.200 desempleados, un 20,3% menos que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la bajada del tercer trimestre, se acumulan ya dos trimestres consecutivos de descensos en el desempleo en la región y la tasa de paro se sitúa en 5,77%.

Esta cifra de parados es la más baja en un tercer trimestre desde 2023. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el tercer trimestre la mayoría de veces en Baleares (23 veces) mientras que ha subido en solo una ocasión, siendo el descenso del último trimestre la bajada más pequeña desde 2023.

En el tercer trimestre se crearon en Baleares 26.200 puestos de trabajo (+4,1% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 672.500 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 713.700 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 15.700 personas (+2,25%).

En el último año, el paro se ha reducido en 2.300 personas (-5,3%) en Baleares y se han creado 11.300 empleos (+1,7%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 9.100 personas (+1,3%).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino bajó en 4.300 mujeres (-18,1%), frente a un avance del paro masculino de 6.200 parados (+22,2%).

Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 19.500 y la tasa de paro femenino en el 5,79%. Por su parte, 21.700 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 5,75%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Baleares aumentó en 3.200 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 15,04%.

Tipo de contrato

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 21.900 personas en el tercer trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 8.600 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 563.300 personas, de los que 476.100 tenían contrato indefinido (84,52%) y 87.200, temporal (15,48%).

La creación de empleo en el tercer trimestre en Baleares fue mayor en el sector privado, que generó 18.700 puestos de trabajo, un 3,33% más, hasta un total de 579.900 ocupados. Por su lado, el sector público creó 7.500 nuevos empleos (+8,81%) hasta 92.600 empleos.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 22.200 personas (+3,82%) en la comunidad hasta los 603.100 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 4.000 (+6,12%), hasta sumar 69.400 personas.

Por sectores, el paro bajó en Servicios (12.500 menos, -41,81%) y en parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de un año (300 menos, -1,58%), mientras que se incrementó en Construcción (2.300 más, +230%) e Industria (800 más, +88,89%).

Por comunidades autónomas

Andalucía (+32.300), Canarias (+15.100) y Murcia (+12.500) fueron las comunidades donde más creció el número de desempleados, mientras que Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha registraron los mayores descensos, con 10.500, 10.300 y 5.400 parados menos, respectivamente.

En cuanto al empleo, Andalucía (+65.500), Comunitat Valenciana (+37.400) y Baleares (+26.200) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Madrid (-60.700), Canarias (-14.100) y Asturias (-8.200), que destruyeron puestos de trabajo.