El Parlament pide la cogestión de los aeropuertos de Baleares para controlar el crecimiento turístico

El Parlament insta al Ministerio de Transportes a aprobar la cogestión aeroportuaria de los aeropuertos de Baleares con los votos favorables de todos los grupos políticos menos el de Vox.

Así se ha aprobado este martes en el pleno de la Cámara autonómica en el marco de una proposición no de ley (PNL) del PP, defendida por la diputada 'popular' Margalida Pocoví.

Con esta iniciativa, el Parlament constata la "necesidad" de alinear la gestión de los aeropuertos de las Islas con la estrategia de contención turística del Govern y apunta que el patrón de crecimiento de pasajeros es "incompatible" con la sostenibilidad y el bienestar de los residentes.

Igualmente, han salido adelante varias enmiendas de MÉS per Mallorca, con las que la Cámara insta al Gobierno a asegurar que en todos los aeropuertos exista al menos un acceso directo a las terminales sin tener que pasar por una tienda y, en caso de que no sea posible, que no sea por delante de alcohol y tabaco.

PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca han votado a favor aunque con puntos de vista diferenciados. Por una parte, el diputado socialista Marc Pons ha acusado al PP de "querer tapar su incapacidad de combatir la saturación" con esta PNL.

"Espero que de la misma manera que nosotros apoyamos estas propuestas, ustedes tengan la valentía y honestidad política de reclamar al Govern balear que haga el trabajo que le toca", ha dicho Pons a la bancada 'popular'.

De su lado, el ecosoberanista Ferran Rosa ha considerado que el modelo de Aena está pensado en "hacer negocio". Igualmente, ha pedido al PP y al PSIB que "dejen de lado el politiqueo estéril" en esta cuestión y se pongan de acuerdo "de una vez por todas" en reclamar las competencias.

"En tener una competencia de gestión de los aeropuertos, como dice el Estatut d'Autonomia, y que se pongan a trabajar para que la conectividad pase por delante de los beneficios multimillonarios de Aena", ha reivindicado.

Vox ha sido el único grupo que ha votado en contra de los puntos relativos a la cogestión, argumentando que es una petición "profundamente equivocada" y que "abre la puerta a la politización y descoordinación".

Según la diputada María José Verdú, el PP "asume el decrecimiento y la contención turística" al subrayar que el patrón crecimiento de pasajeros en las Islas es incompatible con la sostenibilidad y, por ello, han votado en contra.