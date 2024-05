CASO MASCARILLAS

Palomino admite que el Ministerio les ofreció las mascarillas de la empresa vinculada a Koldo García

Según ha dicho, no es capaz de recordar quién realizó esa llamada de 2020, pero en todo caso, ha subrayado que él no conocía a nadie en el Ministerio y cree que era algún funcionario "no especialmente significado".

Patricia Segura | Europa Press