Palma refuerza su apuesta por la cultura y la innovación en la WTM de Londres

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presentado en la World Travel Market de Londres la candidatura de la ciudad como Capital Cultural Europea, destacando la cultura y el patrimonio como elementos transformadores del turismo.

Martínez ha defendido también el proyecto del distrito Palma Cultural & Innovation Bay, que busca combinar tecnología, economía azul y formación para revitalizar barrios como Honderos y La Soledad.

En materia de vivienda, el alcalde ha anunciado que el alquiler turístico quedará prohibido en todo el municipio, y que se intensificará la lucha contra la oferta ilegal para liberar viviendas para el alquiler de larga duración.

Sobre los presupuestos de 2026, Martínez ha destacado que son los más altos de la historia, con más inversión, menos presión fiscal y la menor deuda municipal registrada.

Finalmente, ha valorado positivamente la temporada turística, con menos ocupación en algunos meses pero un aumento del gasto por visitante, lo que considera una fórmula ideal: menos presión turística y más ingresos para la ciudad.