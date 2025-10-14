Palma prohibirá nuevos alquileres turísticos

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha anunciado este martes la prohibición del alquiler turístico "en todas sus modalidades en todo el término municipal", de manera que solo las 639 viviendas en alquiler en la actualidad "van a seguir existiendo, si se dan de baja no se podrán volver a dar de alta otras para compensar esas". El alquiler en edificios plurifamiliares está prohibido en Palma desde julio de 2018 y ahora Cort va más allá en la regulación de esta modalidad.

"Estará prohibido cualquier modalidad en todo el término municipal", ha insistido el alcalde de Palma en una rueda de prensa sobre medidas turísticas, donde también ha anunciado que la Fundación Palma 365 que hasta ahora solo se dedicaba a la promoción turística, asumirá también gestión turística.

Jaime Martínez ha asegurado que en los dos últimos años, según datos de Exceltur, "hay señales de eliminación de oferta ilegal de viviendas turística en Palma", que si es en un 3,7 % a nivel nacional (en las 25 ciudades estudiadas), en el caso de Palma ese alquiler ilegal se ha reducido en casi un 18 %. El alcalde de Palma ha recordado que el consistorio trabaja en crear un centro de análisis turístico y demográfico de Palma que estará en marcha en el primer trimestre del año y ha anunciado que, tras su reciente viaje a Vitoria, se contratará "un piloto para manejar datos y acabar de incorporar las nuevas tecnologías en el distrito digital y este centro de control".

Además, el primer edil ha destacado que este verano ha sido el primero con la nueva ordenanza cívica en vigor. "Ha servido para anunciar que seremos inflexibles con el incivismo con quienes nos visitan", ha destacado. Ha dicho que el viernes se informará en una rueda de prensa de los datos concretos de los primeros resultados de la ordenanza cívica, y ha adelantado que junto con la mayor presencia policial ha conseguido frutos contra la venta ambulante, regulación de guías y de 'takeaway', patinetes, trile y botellón.

Importante el anuncio de que a partir del año que viene se prohibirán las 'partyboats' (las fiestas en barcos) que salen del Paseo Marítimo de Palma. "Se ha transmitido a la Autoridad Portuaria esa exigencia", ha afirmado el alcalde. Estas medidas se suman a que, tras la prohibición de la apertura de cualquier albergue nuevo en Palma que se aprobó hace meses, el ayuntamiento intentará "reconvertir los que existen a una oferta mejor o a viviendas".

El alcalde ha detallado que sus funciones serán ponerse "al volante" de las medidas que se acometan en las dos últimas zonas declaradas maduras en Palma que son el Paseo Marítimo y Cala Mayor, y que se suman a la Playa de Palma.