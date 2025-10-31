Palma se prepara para Tots Sants y para la Nit de les Ànimes

La Empresa Funeraria Municipal (EFM) ha organizado una programación especial para conmemorar el día de Tots Sants, que se conmemora este sábado, 1 de noviembre. Según ha informado el Consistorio, a las 10.00 horas está prevista la tradicional visita institucional, con la presencia del alcalde, Jaime Martínez, y los regidores al Cementerio Municipal de Palma.

En el marco de esta visita, los representantes colocarán una corona de flores en la plaza de la Libertad y en la plaza del Record, para dar después paso a la interpretación de una ofrenda musical. También a partir de las 10.00, y hasta las 14.00 horas, se sucederán una serie de interpretaciones musicales en directo a cargo del GrupTrui en varias ubicaciones del cementerio.

Los músicos Joana Gual (violonchelo), Claudia Carrera (violín) y Pablo Alegría (guitarra) ofrecerán sus piezas en diferentes espacios, como la plaza Ramón Llull, la plaza Record, el Edificio Balear y Sant Amadeu. A lo largo del día, la EFM ha dispuesto también cuatro carpas informativas en distintas zonas del Cementerio Municipal, para ofrecer asistencia a los visitantes, que estarán ubicadas en la plaza Ramon Llull (Sector 1), Sant Amadeu (Sector 4), Edifici Balear (Sector 4) y en la puerta principal del Cementerio Municipal. Además, los asistentes podrán adquirir flores en un punto de venta adicional ubicado en el Tanatorio de Son Valentí.

AMPLIACIÓN DE HORARIOS

Igualmente, el cementerio amplía su horario de apertura habitual durante los días 30 y 31 de octubre, y 1 y 2 de noviembre, desde las 07.30 horas hasta las 21.00 horas. En el marco de la celebración del día de Tots Sants, está también prevista la celebración de una misa solemne en el Oratorio Central del Cementerio Municipal de Palma (Sector 1), entre las 10.00 y las 12.00 horas.

Posteriormente, a las 11.00 horas, se celebrará una misa solemne en la capilla del Tanatorio II - Bon Sosec. A las 12.00 horas tendrá lugar una ofrenda floral en el Mur de la Memòria (Sector 1), un acto especial para recordar y rendir homenaje a aquellos que ya no están con nosotros. Y por la tarde, a las 16.00 y a las 16.30 horas, se celebrará una misa solemne en el Cementerio Municipal de Establiments y en el Cementerio Municipal de Sant Jordi, respectivamente.

SERVICIO ESPECIAL DE LA EMT

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma ha activado un servicio especial con motivo de la festividad, para favorecer los desplazamientos en transporte público al cementerio de Son Valentí, los días 31 de octubre, y 1 y 2 de noviembre. El servicio especial realizará salidas cada 20 minutos de media a partir de las 7.40 y hasta las 20.55 horas desde Sindicat en dirección a Can Valero, y desde el cementerio en dirección a Sindicat entre las 7.55 y las 21.10 horas.

Como otros años, este servicio especial saldrá de Sindicat (Parada 80) y realizará paradas en GransMagatzems (P195), plaza España (P295), AvingudaAlemanya-Comte Sallent (P492), General Riera-Ticià (P494), General Riera-s'Escorxador (P495), General Riera-Costa i Llobera (P496), Velòdrom Illes Balears (P906), Cementerio (P976 y P759) y fin de línea en Can Valero. El viaje de retorno se inicia en Can Valero (P1002). Además del servicio especial, los usuarios también pueden hacer uso de la L9 (Palma-Son Espanyol/UIB), que sale de la plaza España (parada 559).

Por otra parte, el sábado 1 de noviembre, que es festivo de apertura comercial, los autobuses de la EMT Palma circularán con horario de sábado, a pesar de ser festivo, dado que se prevé una afluencia de personas superior a un festivo habitual.