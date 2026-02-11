TURISMO

Palma da un nuevo paso para prohibir nuevas plazas de alquiler turístico en todas las modalidades de vivienda

A partir de ahora las plazas de alquiler vacacional que se den de baja no podrán ser recuperadas.

Europa Press

Illes Balears |

Alquileres turísticos
Alquileres turísticos | Airbnb

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado las modificaciones del Plan General para prohibir la creación de nuevas plazas de alquiler turístico en todas las modalidades de vivienda, para que después sea aprobado en el pleno.

Así lo ha destacado la portavoz del equipo de gobierno municipal, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que se ha dado un paso más para hacer efectiva esta modificación.

Según ha subrayado, a partir de ahora las plazas de alquiler vacacional que se den de baja no podrán ser recuperadas. "Esta medida no solo corta de raíz la posibilidad de que haya más plazas, sino que permitirá que poco a poco desaparezcan plazas turísticas en cualquier tipo de vivienda", ha dicho Celeste.

Client Challenge

Cabe recordar que la Gerencia de Urbanismo aprobó hace la semana pasada esta prohibición de nuevas plazas y, este miércoles, se ha dado un paso más para llevar la propuesta al pleno.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer