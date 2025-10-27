Palma llama a participar en el programa de actividades de 'Gent Gran'

Palma forma parte de la Xarxa de Ciutats Amigables amb les Persones Majorse impulsa un amplio programa de actividades destinado a nuestra 'gent gran'. Con esta última iniciativa Cort pretende impulsar la participación de nuestras personas mayores y de darles mayor visibilidad.

Además, el programa de actividades de octubre, noviembre y diciembre también se centra en combatir el llamado 'edadismo": la discriminación social y laboral de los mayores de 50 años, "algo que al ajuntament de Palma le preocupa mucho", admite la regidora de Gent Gran, Lluisa Marqués, en una entrevista concedida al programa 'Más de uno Mallorca'.

Además, para conseguir un envejecimiento activo y saludable, el ajuntament de Palma llama a la participación en un amplio programa de actividades en lo que queda de año. Desde este jueves, 30 de octubre, habrá proyecciones especiales del documental "Cien libros juntas" de Marga Melià en cines Rívoli. En las sesiones del mes de noviembre aún quedan plazas libres y hay que apuntarse en la oficina municipal de Gent Gran o en el correo gentgran@palma.cat, según nos cuenta la directora de Gent Gran e Interculturalidad, Ángels Dueñas.

Más información de las actividades previstas por el ajuntament de Palma y su departamento de Gent Gran en esta entrevista que gira en torno a las necesidades de nuestros mayores y el "edadismo".