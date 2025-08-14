El Palma Futsal renueva su vestuario para la nueva temporada, manteniendo el verde y el lila

El Illes Balears Palma Futsal ha presentado sus nuevas equipaciones para la próxima temporada en un acto celebrado en las Bodegas Santa Catarina. La primera y segunda equipación mantienen el verde y el lila como colores principales, señas de identidad del club, reafirmando su compromiso con la imagen de la entidad. La tercera equipación se presentará en una fecha posterior.

La primera camiseta, firmada por Umbro, se caracteriza por un diseño predominantemente verde con franjas verticales en un tono más intenso y detalles en lila en el cuello, mangas y costuras. La segunda equipación invierte esta paleta de colores, utilizando el lila como base y toques verdes. Ambas prendas presentan un corte estilizado y moderno, e incorporan los logotipos de los patrocinadores principales.

El evento de presentación también sirvió para dar a conocer la vestimenta oficial completa del equipo. Se mostraron la ropa de paseo, con conjuntos deportivos en tonos grises; la ropa de representación, que consta de camisas de manga larga, pantalón azul marino y zapatillas blancas, en una colaboración entre El Corte Inglés y Camper; y la línea de entrenamiento de Umbro, compuesta por camisetas negras con detalles grises y pantalones cortos con un estampado tipo camuflaje.

Además, se ha presentado la ropa de calentamiento, que incluye camisetas de cuadros grises y sudaderas tipo "windbreaker". El acto concluyó con una fotografía de la plantilla al completo luciendo las diferentes prendas. El vídeo conceptual del lanzamiento, filmado en las mismas bodegas, establece un paralelismo entre la elaboración del vino y el trabajo en equipo, relacionando los colores del paraje vinícola con las equipaciones del club.