Palma cierra cementerios y parques ante la alerta naranja por lluvias torrenciales

El Ajuntament de Palma ha activado el Plan Territorial Municipal (PLATER) en su fase de preemergencia como respuesta a la alerta naranja emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la zona sur y centro de Mallorca. La alerta prevé la llegada de fuertes lluvias y tormentas a partir de este miércoles. Esta activación busca implementar medidas preventivas para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos ante los posibles efectos del temporal.

Como parte de estas medidas de precaución, el Ajuntament ha anunciado el cierre temporal de los cementerios municipales y de tres parques de la ciudad: Bellver, La Ribera y Ca’n Tarrés. Estas restricciones entrarán en vigor a partir de las 12.00 horas del miércoles y se mantendrán durante el periodo en que persista la alerta meteorológica. La decisión se ha tomado para evitar situaciones de riesgo en estos espacios públicos.

En cuanto a los entierros programadas en los cementerios, el Ajuntament ha comunicado que se realizarán únicamente si las condiciones meteorológicas son favorables. En caso de que se proceda con los servicios, se dispondrá de vigilancia para asegurar la seguridad de los asistentes y del personal.

Finalmente, las autoridades municipales han instado a la población a seguir las recomendaciones y a mantenerse informada a través de los canales oficiales.