Palma afronta el 2026 con grandes expectativas en el turismo gracias a las nuevas conexiones aéreas

Palma tiene todas sus expectativas puestas en la temporada del año 2026, con el arranque de los nuevos vuelos directos a Montreal y Abu Dhabi, anunciados este año por las aerolíneas. Así lo ha anunciado el regidor de Turismo de Palma, Javier Bonet, desde la feria World Travel Market de Londres, en una etrevista concedida a los micrófonos de Onda Cero.

Bonet insiste en que la capital balear ya se ha consolidado como un "destino turístico invernal", gracias a las conexiones directas con Nueva York y ahora también con Canadá y Oriente Próximo o Asia, previstas a partir del verano de 2026. "De hecho, Etihad Airlines baraja alargar las conexiones en el invierno", se ha congratulado Bonet.

El turismo cultural es clave para convertir a Palma en destino turístico los 365 días al año y así lo ha vendido en la WTM de Londres la delegación palmesana ante los agentes británicos. En palabras del regidor Javier Bonet, el "cambio de chip" se está dando, aunque "aún tardará" un tiempo. Sin embargo, el equipo municipal coincide en que la cultura es el motor económico y turístico de Palma, por lo que inciden en la candidatura de la ciudad a Capital Europea 2031.

Por cierto, Palma acogerá su propia feria Art Cologne en 2026 y 2027, después del acuerdo alcanzado estos días. Además, en el marco de la feria turística de Londres, hemos conocido que el 40 % de la planta hotelera de Mallorca estará activa ya en el mes de febrero, un 4 % más que el año presente.