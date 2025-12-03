Palma abre el concurso de ideas para transformar el edificio GESA

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado la convocatoria del concurso de ideas para la rehabilitación del histórico edificio de GESA y la recuperación de la fachada marítima, una zona estratégica abandonada desde hace 15 años. El alcalde, Jaume Martínez, ha subrayado, “Hoy comienza a caminar un proyecto transformador que recuperará la fachada marítima y el edificio de GESA para todos los ciudadanos.”

Un distrito cultural e innovador frente al mar

La actuación forma parte del futuro distrito cultural e innovador de Palma y contempla:

Reforma integral del edificio catalogado

Dos nuevos equipamientos socioculturales y administrativos

Zonas verdes y aparcamientos soterrados

Entre los usos previstos destacan la biblioteca central municipal, mediateca, ludoteca, museo, centro de interpretación de la energía y espacios para emprendedores y startups.

“Este espacio será el corazón del distrito de innovación, con equipamientos culturales, zonas verdes y espacios para emprendedores.” ha destacado el acalde.

Inversión y calendario

El proyecto está valorado en más de 90 millones de euros y se desarrollará por fases:

Primera fase: rehabilitación del edificio GESA (40 millones)

Plazo del concurso: abierto hasta el 1 de abril de 2026

Inicio previsto de obras: 2027

Finalización estimada: 2030-2031, coincidiendo con la candidatura de Palma a Capital Cultural Europea

Martínez concluyó: “Es un proyecto que convertirá Palma en un referente cultural, de innovación y sostenibilidad.”