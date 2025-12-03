INNOVACIÓN

Palma abre el concurso de ideas para transformar el edificio GESA

El Ayuntamiento de Palma ha lanzado el concurso de ideas para la reforma del histórico edificio de GESA y la recuperación de la fachada marítima, un proyecto estratégico que busca convertir la zona en el corazón del futuro distrito cultural e innovador de la ciudad.

Onda Cero Mallorca

Palma |

El Alcalde de Palma, Jaime Martínez delante del edificio de Gesa
El Alcalde de Palma, Jaime Martínez delante del edificio de Gesa | Álvaro Cobarro

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado la convocatoria del concurso de ideas para la rehabilitación del histórico edificio de GESA y la recuperación de la fachada marítima, una zona estratégica abandonada desde hace 15 años. El alcalde, Jaume Martínez, ha subrayado, “Hoy comienza a caminar un proyecto transformador que recuperará la fachada marítima y el edificio de GESA para todos los ciudadanos.”

Un distrito cultural e innovador frente al mar

La actuación forma parte del futuro distrito cultural e innovador de Palma y contempla:

  • Reforma integral del edificio catalogado
  • Dos nuevos equipamientos socioculturales y administrativos
  • Zonas verdes y aparcamientos soterrados

Entre los usos previstos destacan la biblioteca central municipal, mediateca, ludoteca, museo, centro de interpretación de la energía y espacios para emprendedores y startups.

“Este espacio será el corazón del distrito de innovación, con equipamientos culturales, zonas verdes y espacios para emprendedores.” ha destacado el acalde.

Inversión y calendario

El proyecto está valorado en más de 90 millones de euros y se desarrollará por fases:

  • Primera fase: rehabilitación del edificio GESA (40 millones)
  • Plazo del concurso: abierto hasta el 1 de abril de 2026
  • Inicio previsto de obras: 2027
  • Finalización estimada: 2030-2031, coincidiendo con la candidatura de Palma a Capital Cultural Europea

Martínez concluyó: “Es un proyecto que convertirá Palma en un referente cultural, de innovación y sostenibilidad.”

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer