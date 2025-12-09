Palma 2031: una candidatura a capital cultural que abarca toda Mallorca

El Ayuntamiento de Palma ha dado este martes un paso clave en su carrera para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031 con la presentación oficial de la oficina que coordinará la candidatura. El regidor de Cultura, Javier Bonet, ha explicado en el programa especial Sobre Ruedas de Más de Uno Mallorca, que el equipo trabaja contra reloj para entregar antes de que acabe diciembre un dossier de 60 páginas que se defenderá ante un jurado en Madrid el próximo mes de enero, en un proceso en el que también concurren otras ciudades españolas como Oviedo.​

Bonet ha detallado que la candidatura se ha construido durante meses a través de “infinidad de reuniones” con ayuntamientos de toda la isla, el sector cultural y las empresas promotoras, con la intención de que el proyecto abarque el conjunto de Mallorca y no solo el término municipal de Palma. El regidor ha subrayado que, aunque el título oficial es “Palma Capital Europea de la Cultura 2031”, los límites los marca el mar y las distancias en Mallorca son lo bastante cortas como para integrar la oferta cultural de toda la isla.​

El responsable de Cultura ha reivindicado además el potencial cultural y creativo de Palma y Mallorca, recordando el tirón de nombres como Miró o Jaume Plensa y el crecimiento del turismo cultural en la ciudad. Según ha señalado, el reto pasa por reforzar el orgullo de pertenencia, diversificar el perfil del visitante y proyectar la capital balear como referencia cultural europea más allá de los meses de verano.