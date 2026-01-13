La PAH denuncia que los salarios no alcanzan para afrontar la renovación del alquiler

LEER MÁS Mateo avanza en Onda Cero que el límite de precio para acceder a las ayudas del alquiler podría ampliarse a 1.200€

Los inquilinos de Baleares ya están sufriendo las subidas por la renovación de contratos de este 2026, a pesar de los incentivos fiscales a los propietarios propuestos tanto por parte del Govern como del Gobierno central. Una subida de precios que, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en algunos casos, alcanza los 1.000 euros mensuales.

Una situación que afectaría a 24.5000 contratos en Baleares, según datos del Ministerio de Consumo. Así lo ha explicado este martes en el programa 'Illes Balears en la Onda' de Onda Cero, Ángela Pons, portavoz de la PAH, que además ha contado que ya han recibido varias consultas, especialmente en Palma.

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara este martes una bonificación fiscal del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos sin incrementar la cuota, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, aseguran que "no es una solución, porque el problema recae en los sueldos, que son insuficientes para afrontar la incesante subida de precios", en palabras de su portavoz, Ángela Pons.