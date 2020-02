El padre de la niña Nadia Nerea, condenado por estafa, queda en libertad

Imagen no disponible / Atresmedia

La Audiencia de Lleida ha acordado hoy la libertad provisional de Fernando Blanco, padre de la pequeña Nadia, condenado a 5 años de prisión por quedarse junto a su mujer, Margarita Garau, dinero de la asociación que crearon para su hija, afectada por una enfermedad rara.



Según fuentes judiciales, Fernando Blanco quedará en libertad provisional en las próximas horas tras haber permanecido en prisión la mitad de la condena que le impuso la Audiencia de Lleida sin que la sentencia sea firme.



Pese a esta medida, Blanco no podrá salir del territorio español y deberá acudir a los juzgados los días 1 y 15 de cada mes.



Esta decisión llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) informara a la Audiencia de Lleida de la necesidad de volver a redactar la sentencia por no estar de acuerdo con las indemnizaciones a las víctimas que ésta imponía.



Ante esta situación de sentencia no firme, Blanco, que cumple hoy con los dos años y medio de prisión preventiva, podrá abandonar la cárcel de Ponent en la que se encuentra interno desde el día de su detención.



El pasado 31 de mayo, La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó la sentencia que condenaba a Fernando Blanco y Margarita Garau, padres de la pequeña Nadia, a 5 y 3 años y medio de prisión por un delito continuado de estafa, pero anuló las indemnizaciones "por falta de concreción".



Los padres de la niña Nadia fueron condenados por la Audiencia de Lleida por estafar más de 400.000 euros en donativos que recaudaron en campañas solidarias, simulando que se utilizarían para tratar a su hija de una enfermedad rara.