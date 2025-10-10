Paciente con cáncer de mama, de 'Sacar pecho': "Personalmente el rosa no me identifica"

El largometraje rodado en Mallorca, "Sacar pecho. De viaje con el miedo" llega para enseñar, revitalizar y ser una herramienta para pacientes y familiares. Se trata de una cita rodada en Mallorca que pretende hacer llegar al mundo con el testimonio de ocho mujeres diagnosticadas de cáncer de mama y que, por cierto, optará a los Premios Goya.

El documental fue presentado en el Teatre Principal de Palma el pasado 19 de septiembre y este 10 de octubre recala en el Teatre Principal de Inca con todas las entradas agotadas. Además, el próximo 20 de octubre, justo después del día 19, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, se presentará en el Congreso de los Diputados.

Por ello, hoy dos de sus protagonistas, dos de las ocho mujeres que participan y regalan a los espectadores su historia y lado más íntimo, pasan por los micrófonos de Onda Cero. Es el caso de Joana Cladera, paciente oncológica diagnosticada con solo 29 años y que, ahora a sus 47, reconoce que las mujeres no saben cómo reaccionar ante la enfermedad ni cómo explicársela a su entorno. Por ello, según Cladera, esta película no deja de ser "una herramienta" para ellas y todos los afectados por la enfermedad.

El documental "Sacar pecho", producido por 'Vivir del Cuento' y creado por las periodistas Mar Comín, Mar Puigserver y Virginia Galiano, también opta a los Premios Goya. De hecho, Mar Comín reconoce en Onda Cero que "más allá del drama humano" y la pérdida de una de las mujeres que participan en la cinta, se trata de un largometraje "totalmente vitalista" e inspirador para todo el mundo.

Estas dos mujeres, que fueron diagnosticadas de cáncer de mama y que siguen sufriendo sus consecuencias, admiten en el mes de la enfermedad que es este mes de octubre, que no se identifican con el color ni lazos rosa. "A las pacientes hay que dignificarlas y a la enfermedad no hay que endulzarla", sentencia Joana Cladera quien no se siente "de color rosa".

Por cierto, todos los beneficios recaudados con la comercialización del documental rodado en Mallorca, que se presentará próximamente en Madrid, se destinarán a la Fundación SOLTI, un grupo referente en investigación clínica del cáncer en España. El largometraje se podrá ver en plataformas audiovisuales y sus protagonistas comparten mesa en varias charlas de concienciación sobre la enfermedad.