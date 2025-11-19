Onda Cero Illes Balears celebra 35 años sacando el programa 'Más de Uno Illes Balears' a la calle.

Onda Cero cumples 35 años y para celebrar este aniversario abandonaremos por un día los estudios para instalarnos en lugares emblemáticos de nuestras islas. Todo ello este miércoles en un programa especial de ‘Más de Uno Illes Balears’ a partir de las 12.20h, en directo desde la plaza de Cort, dirigido por Elka Dimitrova, con la participación de todo nuestro equipo en las islas y la colaboración del Ayuntamiento de Palma.

Con esta acción, Onda Cero refrenda una vez más su compromiso con la radio de proximidad, una de las señas de identidad de la cadena, que desde su nacimiento hace tres décadas y media, se ha mantenido conectada a la sociedad, acompañándola en su transformación.

Además, más de cincuenta emisoras de la cadena generalista de Atresmedia sacan este miércoles las programaciones locales y regionales a la calle en busca de los oyentes a lo largo y ancho de España, para escuchar sus historias cotidianas, las de sus barrios, sus calles y las de sus vecinos.

El cumpleaños de Onda Cero se extenderá desde este miércoles hasta el próximo día 26, fecha en la que la cadena cumple sus 35 años.