Un oncólogo de Son Espases contra el "vapeo" y a favor de la nueva ley antitabaco

Esta temporada radiofónica nos acompaña el doctor Aitor Azkárate, oncólogo del Hospital Universitario Son Espases, especialista en cáncer de pulmón. Con él aprenderemos más sobre la enfermedad, cómo prevenir y cómo tratar posibles tumores. El temor al cáncer debe ser afrontado con datos y con la esperanza de que los avances en investigación son determinantes para incrementar las tasas de supervivencia en el cáncer con mayor incidencia entre varones.

El Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón se celebra el 17 de noviembre, pero en Onda Cero encendemos la radio mucho antes con el objetivo de concienciar sobre esta enfermedad, promover la prevención y el diagnóstico temprano, además de fomentar la investigación y la financiación de nuevos tratamientos.

Hoy buscamos respuestas sobre los efectos de las nuevas formas de "humo" como el 'vapeo' o los cigarillos electrónicos. También valoramos la nueva ley antitabaco que pretende prohibir fumar en terrazas y paradas de autobús, entre otras medidas. ¿Nos ayudará a prevenir el cáncer en una sociedad en la que la incidencia es cada vez más frecuente entre los jóvenes? Hoy hablamos con el doctor Azkárate.