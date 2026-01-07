Once personas heridas, una de ellas grave, en varios incendios registrados en Mallorca

Once personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en varios incendios ocurridos en distintos domicilios de Mallorca en las últimas horas. Los servicios de emergencia y sanitarios han intervenido en diferentes municipios de la isla y los heridos han sido trasladados a varios centros hospitalarios.

El incidente más grave se ha producido en Inca, donde un hombre ha sufrido quemaduras en la cara y el cuerpo tras la explosión de un horno en una vivienda. El herido permanece ingresado en el Hospital Son Espases, con pronóstico grave.

En Alcúdia, un incendio originado en un sistema de calefacción ha dejado ocho personas heridas, principalmente por inhalación de humo y crisis de ansiedad. Los servicios de emergencia atendieron a los afectados durante la mañana de este martes.

También se ha registrado un incendio en Illetas, en el municipio de Calvià, donde una persona ha resultado herida por inhalación de humo en una vivienda unifamiliar.

Por último, en Llucmajor, una mujer ha resultado herida tras saltar por la ventana de un primer piso para escapar de un incendio declarado en su domicilio. La afectada ha sido ingresada en el Hospital Son Llàtzer, con pronóstico leve.

Las autoridades recuerdan la importancia de revisar los sistemas eléctricos y de calefacción en los hogares para prevenir este tipo de sucesos.