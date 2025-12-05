Oftalmedic Salvà: Dos generaciones impulsando la innovación en Oftalmología

Oftalmedic Salvà, centro oftalmológico de referencia en Mallorca, vive una nueva etapa marcada por la innovación y la continuidad. Los tres hijos de su fundador, el Dr. Luis Salvà Ladaria, se han incorporado al equipo médico y directivo, consolidando la segunda generación dedicada a la Oftalmología de la familia. Nos lo cuenta el Dr. Salvà Ladaria en esta entrevista adjunta.

Fundado hace más de 30 años, el centro ha crecido con un propósito claro: ofrecer una Oftalmología de alta precisión basada en los últimos avances tecnológicos. Algunos de los progresos más relevantes que han impactado en el sector en los últimos años han sido la irrupción de la IA, la incorporación de sistemas de imagen en alta definición, el desarrollo de láseres de alta precisión y el hallazgo de nuevos materiales para lentes intraoculares.

Todas estas novedades han mejorado la precisión de las intervenciones quirúrgicas en todas las especialidades de la Oftalmología, como la cirugía refractiva, la cirugía de cataratas, de córnea, de retina, etc. Esto se traduce en procedimientos más seguros, predecibles y con menor riesgo de complicaciones, que ofrecen una mejora en la calidad de vida de los pacientes. Gracias a la apuesta por esta tecnología de vanguardia y a la incorporación de la segunda generación de profesionales dedicados a la Oftalmología, Oftalmedic Salvà refuerza su compromiso con el cuidado de la visión de la comunidad mallorquina.

Bajo la dirección médica del Dr. Luis Salvà, cuenta ya en su equipo médico con la Dra. Teresa Salvà Palomeque, especialista en Retina médica y quirúrgica y Tratamiento de cataratas, y con el Dr. Pedro Salvà Palomeque, experto en Tratamiento de cataratas, Cirugía refractiva y Córnea. En el ámbito de la gestión, Maria Antonia Salvà Palomeque, junto a Elena Palomeque Castaño, esposa del Dr. Salvà y madre de sus tres hijos, dirigen el área administrativa y estratégica del centro.

HISTORIA DE OFTALMEDIC SALVÀ

De una pequeña consulta familiar a un centro de referencia en las Islas Baleares, la historia de Oftalmedic Salvà es también la historia del avance de la Oftalmología moderna. “Nuestro objetivo es mantener la confianza de los pacientes ofreciendo la mejor atención y la tecnología más actual en Oftalmología”, señala la Dra. Teresa Salvà. “Crecer viendo la pasión de nuestro padre por la medicina nos ha inspirado a formarnos con excelencia y a mantenernos siempre a la vanguardia”, añade el Dr. Pedro Salvà.

Por su parte, Maria Antonia Salvà destaca el valor humano que acompaña al progreso técnico: “Innovar también es mantener vivos los valores que nos transmitieron nuestros padres: cercanía, compromiso y servicio a nuestra comunidad”. De este modo, Oftalmedic Salvà afronta el futuro como un equipo familiar comprometido con el avance científico, la calidad asistencial y el cuidado de la salud ocular en Mallorca.