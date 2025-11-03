Las obras del aeropuerto de Palma estarán finalizadas a finales de 2026

Las obras de mejora del aeropuerto de Palma avanzan según lo previsto y estarán completamente finalizadas a finales de 2026. Así lo han confirmado representantes de Aena al Govern balear durante una visita institucional celebrada este lunes.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha celebrado este avance y ha asegurado que Aena les ha transmitido que los trabajos no afectarán a los pasajeros al inicio de la próxima temporada turística. “Las obras estarán terminadas a finales de 2026, pero el pasajero ya no las percibirá desde el próximo verano”, ha afirmado.

Mateo ha insistido en que el Govern mantiene cierta preocupación por la seguridad laboral y ha exigido a Aena que garantice condiciones seguras para los trabajadores. Ha recordado que el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral realiza inspecciones mensuales en el aeropuerto para asegurar el cumplimiento de las condiciones de seguridad.

Por su parte, el vicepresidente de Aena, Javier Marín, ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas por las obras y ha destacado que los trabajos están completados en un 70 %. “Es una obra necesaria que permitirá al aeropuerto de Palma prestar un servicio de calidad como el que la isla de Mallorca se merece”, ha señalado.

Durante la visita, también se abordaron otras cuestiones como la mejora del aparcamiento para residentes, el futuro tren a Llucmajor que pasará por el aeropuerto, y el proyecto del Ministerio de Defensa para construir un nuevo polvorín en la base aérea de Son Sant Joan, sobre el cual el Govern aún espera recibir más información.