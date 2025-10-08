El nuevo techo de gasto de Baleares será de 6.920 millones y el metro de Palma llegará a Son Espases

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado este miércoles que el Consell de Govern aprobará en las próximas semanas un techo de gasto de 6.920 millones de euros, 360 millones más, así como la ampliación del metro al Hospital Son Espases. La líder del Ejecutivo autonómico ha dado a conocer la intención de aprobar un nuevo techo de gasto para disponer de más recursos públicos en un próximo presupuesto autonómico "para seguir mejorando la sanidad, la educación, el transporte público y la vivienda para la gente de aquí".

En su réplica a los grupos políticos en la segunda jornada del Debate de Política General, Prohens ha revelado también que junto al Ayuntamiento de Palma ya se está desarrollando trabajos técnicos para la ampliación del metro hasta el Hospital de Son Espases. "Con proyectos, con presupuesto, sin mentiras y sin engañar a la gente", ha indicado. En materia de vivienda, la presidenta del Govern se ha referido a las propuestas de la oposición, en concreto a la limitación de precios, y ha asegurado que si supiera que funciona, ya la habría aplicado. "Pero los experimentos, en casa y con gaseosa", ha respondido.

La presidenta ha insistido en que propuestas como la subida del ITS, lanzada por los socialistas, se llevará a la Mesa de Diálogo Social y al Pacto por la Sostenibilidad. "Su propuesta es una más, usted no es más que nadie y su propuesta se debatirá en la Mesa y en el Pacto por la Sostenibilidad", ha señalado. Al inicio de su última réplica, la líder del Govern ha protagonizado un encontronazo con las socialistas Pilar Costa y Mercedes Garrido, miembros de la Mesa del Parlament, a quienes ha acusado de "falta de educación" y de hacer fotos durante todo el debate. "Con su permiso continuaré", ha apuntado.

Prohens ha reconocido que algunas de las propuestas que ha presentado MÉS per Mallorca, especialmente lo relativo al Régimen Especial, "le han gustado". La presidenta ha aprovechado parte de su última réplica para reprochar a la oposición que impidiera la aprobación del decreto de proyectos estratégicos, una medida encaminada a la diversificación.

MASACRE EN PALESTINA

Prohens ha respondido también a las referencias que desde la oposición se ha hecho en varias ocasiones al conflicto en Gaza y Palestina y ha criticado la, a su juicio, utilización partidista que hace la izquierda del conflicto. "Ya basta de un discurso de que si nos pronunciamos cada día estamos a favor de la masacre", ha señalado. La presidenta ha recordado que hay un plan de paz y ha reiterado que "evidentemente" condena "cualquier masacre y la violencia contra niños y civiles".

Prohens ha recordado que hay medios internacionales que están acusando al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de utilizar el drama "para tapar otros asuntos". Prohens ha acusado a la oposición de levantar muros y crear bandos. Por otra parte, la presidenta ha respondido a una referencia de Josep Castells, de Més per Menorca, sobre el bachillerato de excelencia anunciando que serán en tres institutos públicos de Mallorca, Menorca e Ibiza.