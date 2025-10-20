El nuevo equipo puntero del IdISBa para la detección del cáncer ya funciona en Son Espases

Baleares ya está a la vanguardia en la investigación biomédica, gracias, entre otras cosas, a un dispositivo científico único en España que se ha habilitado hace pocos días. Se trata de un nuevo equipo adquirido por el IdISBa, el Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares, por valor de 1,4 millones de euros.

El equipo permitirá avanzar en la detección y tratamiento de tumores, según han explicado hoy en Onda Cero sus responsables. El responsable técnico del nuevo dispositivo ubicado en el hospital de referencia de las islas, Son Espases, es Albert Maimó, quien insiste en que el equipo "es único".

Así el Hospital Universitario de Son Espases HUSE se ha convertido en un centro de referencia para la investigación biomédica, sobre todo en el área oncológica, gracias a la adquisición de este espectrómetro de masas de ultra alta resolución por resonancia magnética. El equipo, por cierto, utiliza una tecnología pionera que permite determinar la composición molecular con un elevado detalle y entender mejor las enfermedades y los tratamientos, según ha destacado la coordinadora científica, Gwendolyn Barceló, quien trabaja para el IdISBa desde su nacimiento en 2013.

El encargado del nuevo dispositivo que ha incorporado, el IdiSBa, fue Premio Onda Cero Mallorca 2025 de Ciencia e Investigación por su contribución a la investigación sanitaria y el talento que retiene, aunque sus investigadores reconocen que conseguir fondos es "una batalla continua".