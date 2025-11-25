El nuevo concesionario Omoda&Jaecoo suma y sigue clientes con esta marcha china

El pasado 19 de noviembre, Grupo Autovidal celebró en el nuevo concesionario Omoda&Jaecoo de Gran Vía Asima 12 la presentación oficial del Omoda 5 SHS, el Jaecoo 5 y el imponente Omoda 9 en acabado Negro Mate. Fue un evento que reunió a clientes, colaboradores y aficionados, todos marcados por el interés en el diseño, la tecnología y la innovación en la movilidad.

El ambiente vivido gracias a un catering cuidadosamente seleccionado, la música en directo de un DJ y la actuación de un saxofonista, que aportaron un toque elegante y envolvente a toda la experiencia, acompañó a una presentación esperada en uno de los concesionarios punteros del grupo de concesionarios.

La bienvenida estuvo a cargo de Kiko Vidal, responsable de ventas del concesionario, quien presentó detalladamente los tres modelos, destacando sus características principales, su diseño y su posicionamiento dentro de la nueva movilidad. Su intervención permitió a los asistentes comprender de primera mano la esencia de cada vehículo antes de su revelación. Además, el equipo de congratuló de la venta de las primeras 30.000 unidades en el país.

El momento más esperado llegó con el descubrimiento de los modelos, que permanecieron cubiertos bajo una lona hasta su presentación oficial. La puesta en escena generó expectación y entusiasmo, permitiendo a los invitados acercarse a conocer de cerca sus líneas, acabados y tecnología. La combinación de música, gastronomía y una puesta en escena cuidada convirtió el OJ Premiere en una cita memorable, consolidando la llegada de los nuevos modelos y reforzando el compromiso de Autovidal con seguir ofreciendo experiencias únicas a sus clientes.

La experiencia será compartida por el equipo de Onda Cero Mallorca en otro programa especial de la mano de sus coches. En este caso, el equipo de 'Más de uno Mallorca' recorrerá las calles de Palma a bordo de varios coches de la marca Omoda&Jaecoo para ir en busca de invitados y entrevistados que reflexionarán sobre la movilidad y las infraestructuras en las islas. El programa "Sobre ruedas" se realizará el próximo 9 de diciembre con salida prevista precisamente desde uno de los concesionarios de Grupo Autovidal.