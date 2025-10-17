Nueva protesta de "Insularidad Digna" para el aumento del complemento territorial de los funcionarios

La plataforma insularidad digna vuelve a manifestarse para reclamar soluciones urgentes y efectivas en la corrección de la discriminación económica y territorial que sufren los funcionarios de Baleares, en esta ocasión se han concentrado frente a la comandancia de la Guardia civil en Palma.

El movimiento sindical Insularidad digna continúa reclamando, como cada viernes de octubre, un aumento en el complemento salarial destinado a los empleados públicos con residencia en Baleares. Esta mañana se han concentrado frente a la comandancia de la Guardia civil en Palma para pedir que se haga un estudio con el objetivo de analizar cuál sería el suplemento justo para vivir en nuestras islas. Según Fernando Martorell y José Barajas, portavoces de la plataforma, la compensación actual no se adecua al nivel de vida de Baleares, lo que impide que nuevos funcionarios vengan a trabajar aquí.

Sobrecarga de trabajo

Fernando Martorell, que también es secretario de la administración general del estado por parte de UGT, advierte que cada vez hay más sobrecarga de trabajo por culpa de la falta de personal, esto debido a que nadie está dispuesto a vivir en unas condiciones precarias a consecuencia de una mala retribución. Además, sobre este tema, Barajas cuenta que no piden una aumento de sueldo, piden una aumento del complemento salarial que se merecen, todo con el objetivo de defender los derechos de los funcionarios y velar por unos servicios públicos de calidad.

Abandono institucional

Martorell afirma que desde Madrid los tienen abandonados institucionalmente y que la situación ya es insostenible. Aunque para Barajas "las comparaciones son odiosas", lo cierto es que la retribución salarial que se le ofrece a los empleados públicos por residencia en otras islas como Canarias está muy lejos del de el archipiélago balear. Por otro lado, tras un mes lleno de protestas en el que cada viernes se han manifestado por esta causa, el secretario de UGT cuenta que, si las próximas protestas no sirven para conseguir una respuesta o algún movimiento por parte de la Delegación de gobierno, no les quedará más remedio que convocar una huelga para el próximo 27 de noviembre.