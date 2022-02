Negueruela condena el ataque de Rusia y aboga por la diplomacia "como la única salida" al conflicto

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha condenado este jueves el ataque bélico de Rusia a Ucrania y ha abogado por la diplomacia "como la única salida posible" al conflicto.

En declaraciones tras asistir a la presentación de los últimos datos del Índice de Competitividad Turística (ICT) de la Fundación Impulsa, el también portavoz del Govern ha considerado que "hoy es un día triste" para Europa y todos los ciudadanos.

Ante ello, ha trasladado la "solidaridad" de Baleares con las víctimas de este ataque de Rusia sobre la población ucraniana y ha aseverado que "entre todos" se debe poner fin "lo antes posible" a este conflicto.

"Se debe cumplir la normativa en derecho internacional", ha subrayado Negueruela, quien ha rehusado valorar cómo afectará a la situación económica o el turismo de Baleares: "Hoy no es un día para ello, sino las primeras impresiones deben ir para las víctimas de un conflicto. Ya se podrá hablar de las consecuencias más a largo plazo".

A continuación, el director técnico de la Fundación Impulsa, Antoni Riera, ha reconocido que le preocupan dos cosas del conflicto. "En primer lugar, Europa está haciendo un esfuerzo para posicionarse como un territorio con elevada capacidad de innovación e inclusividad. Por lo tanto, una guerra no es el mejor aliado para esto", ha indicado.

En segundo lugar, ha añadido su punto de vista respecto a Baleares, ya que el mercado ruso "no es muy relevante" en las Islas. "El conflicto afectará a otras zonas del Mediterráneo donde los rusos sí se desplazaban como Turquía", ha indicado Riera, quien ha evitado comentar los posibles beneficios que tendría Baleares a nivel turístico de esta situación.

"No es la primera vez que Baleares mantiene buenos datos de llegadas de visitantes como consecuencia de conflictos geopolíticos pero si esto fuera así, lo relevante no es cuánto turistas van a llegar", ha afirmado, para después pedir que se deje de lado el cuánto y se piense en el cómo.

A nivel económico, el director técnico de la Fundación Impulsa se ha mostrado preocupado porque una guerra en Europa ralentice los ritmos de crecimiento económico después de la pandemia de la COVID-19.

Por último, ha confirmado que este conflicto bélico encarecerá el precio de la energía. "No me cabe ninguna duda de que será así. Hoy el petróleo ha batido un nuevo récord. Además, eso rompe con una previsión de que tensiones inflacionistas iban a menguar a partir de julio. Posiblemente, ya no será así", ha remachado.