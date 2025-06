Negueruela califica de "asco" los comportamientos en el caso Koldo y apoya a Armengol

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha trasladado la "confianza absoluta" del partido hacia su secretaria general, Francina Armengol, y ha defendido que no mintió en la comisión de investigación del Senado cuando dijo no conocer al empresario Víctor de Aldama, quien figura como investigado en la trama de hidrocarburos y el caso Koldo.

Lo ha dicho este lunes en la rueda de prensa previa al pleno parlamentario del martes, en la que ha circunscrito el encuentro que compartieron Armengol y De Aldama a una reunión que la primera mantuvo con el dueño de Globalia, Pepe Hidalgo.

Sin embargo, ha empleado el condicional para referirse a una reunión a la que --ha insistido-- el investigado en el caso Koldo pudo acudir, en cualquier caso, en calidad de acompañante.

"Van muchísimas personas acompañando a las sedes de los gobiernos. ¿Que fue una reunión con el señor De Aldama? No. Si estuvo fue acompañando al señor Hidalgo. Y lo digo en condicional porque no puedo manifestarlo de otra forma. Solo nos cabe señalar que puedo ser en esa reunión para hablar de temas de Globalia", ha explicado Negueruela.

El portavoz socialista ha defendido que no fue una "reunión con empresarios" sino exclusivamente con Globalia, que es una de las principales empresas de Baleares y, ha justificado, estaba en proceso de posible fusión. A eso, ha justificado, se le debe sumar que fue durante la pandemia, momento en el que se reunieron de forma frecuente con empresas del sector turístico, de las más afectadas.

En ese contexto, ha proseguido, es difícil recordar a quien acompaña a la persona con la que uno se reúne. "El señor De Aldama no es nadie más allá de acompañar a una reunión a una de las empresas más importantes de Baleares", ha incidido.

Así, ha subrayado que Armengol no conoce a De Aldama --a quien ha definido como una persona que "no tiene una especial gracia para recordarlo"-- y que "de haber tenido participación en alguna reunión" fue en esa en la que acompañó a Pepe Hidalgo entre el tercer y cuarto trimestre de 2020, en la que él no estuvo presente.

"¿Que ella conoce al señor De Aldama? No, si decimos eso sería que habló con él, y no", ha ahondado.

Por lo tanto, ha defendido, Armengol no mintió en la comisión de investigación en el Senado cuando dijo no conocer al empresario, algo que ha alegado Hazte Oír para presentar una querella contra ella y que Negueruela ha confiado en que "no tendrá ningún tipo de recorrido".

Con todo ello, ha trasladado su la "confianza absoluta" del PSIB hacia su secretaria general, "clara y absolutamente y sin ningún tipo de matices". "En los informes de la UCO no hay absolutamente nada que le afecte. A día de hoy no hay ningún tipo de informe que conozcamos que haga referencia a nuestras islas", ha subrayado.

Más informes sobre Baleares

Sobre la existencia de otros informes de la Guardia Civil que hacen referencia a Baleares y que forman parte de una pieza que se encuentra bajo secreto de sumario, Negueruela ha dicho desconocerlo.

"Si el PP y Vox lo conocen, que expliquen como lo conocen. No conozco ni entradas y registros aquí, si ha habido algún tipo de actuación no tenemos constancia", ha dicho.

Tampoco, ha asegurado, tiene conocimiento de que la supuesta trama corrupta haya podido intervenir en la adjudicación de obras públicas a cargo del Estado llevadas a cabo en el archipiélago.

Pide perdón y dice sentir "tremendo asco"

Negueruela ha iniciado su comparecencia admitiendo que ha sido una semana "complicada" para su partido, que se encuentra "sobrecogido" y con un "profundo dolor" por lo que desvelan los informes de la UCO sobre Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.

"Pedir disculpas, condenar y rechazar todo lo sucedido, a los comportamientos con los cuales muchísimos socialistas no nos sentimos representados, sino que sentimos un tremendo asco", ha dicho.

También ha dicho sentirse "profundamente decepcionado" por las personas elegidas para dirigir el partido al que le dedica "muchas horas" y ha entendido que sus comportamientos puedan generar un "enorme rechazo interno y externo".

"La ciudadanía no acepta este tipo de comportamientos y el PSOE tampoco, por eso ha sido contundente desde el principio. Somos un partido que responde aunque tiene un profundo dolor y desde luego una profunda decepción", ha proseguido.

Negueruela, además, ha reivindicado que las acciones por parte del partido se hayan tomado a raíz de informes de la Guardia Civil y no hayan esperado a tener una sentencia firme en contra de los sospechosos.

Por contra, se ha preguntado con ironía, no tiene claro si el PP recibirá al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne --quien será juzgado por un delito de odio"--, con los mismos gritos de "dimisión" con los que recibieron a Santos Cerdán en el Congreso de los Diputados.

"Yo creo que soy bastante contundente en Cerdán y Ábalos. ¿Serán igual de contundentes con Le Senne a puerta cerrada?", ha sentenciado, haciendo referencia a la reunión de la Comisión del Estatuto del Diputado que se celebrará el jueves y en la que los 'populares' deberán decidir si envían a pleno la posible suspensión del presidente de la Cámara autonómica.