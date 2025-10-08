Negueruela acusa a Prohens de estar "aferrada al turismo y al ladrillo"

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha acusado este miércoles a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de estar "aferrada al turismo y al ladrillo" y utilizar el reto demográfico para tapar la ineficacia en la gestión. En la segunda jornada del Debate de Política General, el socialista ha reprochado a la líder del Govern que "haya tardado 25 años en descubrir que lo que sobra en Baleares es gente", en referencia a la cuestión demográfica apuntada el martes por Prohens.

Para Negueruela, la presidenta habló en la primera jornada de demografía "porque no ha sabido generar vivienda ni tomar ninguna medida contra la saturación".

"Más turismo y más ladrillo es más presión humana", ha insistido Negueruela, que en materia de vivienda ha señalado que en los últimos dos años de legislatura la vivienda es 57.000 euros más cara. Sobre turismo, ha acusado a Prohens de incumplir sus promesas sumando más plazas, más promoción y más rutas en verano. "Aunque usted no la vea, los ciudadanos sí que ven la saturación, porque la sienten", ha añadido.

El socialista ha criticado que el Govern hable de diversificar la economía, pero sin ofrecer ninguna propuesta al respecto. "Este PP presume de saber gestionar, pero lleva dos años sin ejecutar la mitad de las inversiones que presupuestan, perdiendo 350 millones de euros por su falta de ejecución y renunciando a otros 500 millones de fondos europeos", ha señalado.

Negueruela ha criticado que Prohens "presumiera" de reforma fiscal "sin dar detalles". "Entendemos por qué: de su gran reforma fiscal, en el último año, 15 personas se han ahorrado 250 millones de euros", ha apuntado.

Para el socialista, lejos de ser responsabilidad del incremento demográfico, el deterioro de los servicios públicos es fruto "de la ineptitud, que no tiene nada de inocente". Según Negueruela, en todas las CCAA el PP "apuesta por devaluar los servicios públicos, primero, para después tener la excusa para privatizarlos y convertirlos en negocio de solo algunos".

El portavoz del PSIB ha acusado también a la presidenta de romper su palabra. "Prometió un pacto por la sostenibilidad y ya no queda nadie. Acordó pactar con la izquierda el mantenimiento de la Memoria Democrática y prohibir construcciones en zonas inundables. Y nos ha traicionado. Incluso ha decidido romper consensos históricos en materia de financiación, como el alcanzado hace años con toda la sociedad civil, PP incluido, para pedir la condonación de la deuda", ha apuntado.

Negueruela ha acusado al Govern de renunciar a los pactos y los consensos "por seguir órdenes de Feijóo y agradar a Vox". "Tenga algo claro, señora Prohens, mientras cede a Vox, pagando un precio tras otro, asume todos los delirios de la ultraderecha hasta transformarse en Vox", ha concluido.