El Náutico de Palma aplaude la sentencia del TSJIB que abre una nueva etapa "de ilusión"

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears TSJIB declarara el derecho del Real Club Náutico de Palma a la ampliación de los plazos y la prórroga de la concesión en el Puerto de Palma, el Náutico celebra la noticia con ilusión y, por fin, con perspectiva de "futuro".

Así se ha expresado el presidente del Club Náutico de Palma, Rafa Gil, en los micrófonos de Onda Cero. Gil, que también es abogado, ha dicho este miércoles en Onda Cero que "confía" en que la Autoridad Portuaria de Baleares acate la sentencia y no apele. Recordemos que el alto tribunal autonómico ha dictaminado que la Autoridad Portuaria de Balears debe otorgar al Real Club Náutico de Palma los plazos y la prórroga de la concesión que solicitó en 2015 y 2018, y no convocar concurso público.

Ahora el Club Náutico de Palma por fin se plantea proseguir con proyectos que tenía pendientes y guardados en el cajón por la incertidumbre que envolvía su futuro, en palabras de Rafael Gil, como "inversiones en sostenibilidad" desde un club "modesto". La sentencia del Real Club Náutico de Palma, esperada y justa para muchos, supone un "alivio" para una entidad social con más de 75 años de experiencia.