Un Nadal ben mallorquí: el Consell de Mallorca presenta su programa navideño

El Consell de Mallorca celebra la Navidad con un programa que recupera tradiciones y apuesta por la cultura local. Bajo el lema “Un Nadal ben mallorquí”, la Misericòrdia y el Teatre Principal serán epicentros de actividades, con belenes, conciertos, talleres y campañas solidarias.

El Consell de Mallorca ha presentado el programa de actividades para estas fiestas bajo el lema “Un Nadal ben mallorquí”, con el objetivo de recuperar tradiciones y reforzar la identidad cultural de la isla. La consellera de Cultura y Patrimonio, Antonia Roca, ha destacado que este año se consolidan elementos propios como el Betlem y las neules, que serán declaradas patrimonio inmaterial en el próximo pleno de diciembre.

Actividades destacadas

  • 6 de diciembre: encendido de luces en la Misericòrdia, inauguración del Gran Betlem y concierto navideño, acompañado de una chocolatada popular.
  • 8 de diciembre: iluminación del Palau del Consell.
  • 10 de diciembre: reapertura, tras diez años, del histórico Betlem de la Sang, con las primeras piezas restauradas.
  • 13 de diciembre: representación del Betlem vivent en los jardines de la Misericòrdia.
  • Conciertos diarios en el patio de les Rentadores, incluyendo la actuación de la banda de Marratxí el 14 de diciembre.

Solidaridad y cultura

El programa incluye una campaña de recogida de juguetes hasta el 7 de enero y una jornada de donación de sangre el 20 de diciembre. Además, el Teatre Principal apuesta por la Zarzuela con la obra La Corte de Faraón los días 9, 10 y 11 de enero, y llevará actuaciones a residencias del IMAS para que los mayores también disfruten de la Navidad.

Toda la programación está disponible en la web del Consell de Mallorca.

