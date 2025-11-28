Un Nadal ben mallorquí: el Consell de Mallorca presenta su programa navideño

El Consell de Mallorca ha presentado el programa de actividades para estas fiestas bajo el lema “Un Nadal ben mallorquí”, con el objetivo de recuperar tradiciones y reforzar la identidad cultural de la isla. La consellera de Cultura y Patrimonio, Antonia Roca, ha destacado que este año se consolidan elementos propios como el Betlem y las neules, que serán declaradas patrimonio inmaterial en el próximo pleno de diciembre.
Actividades destacadas
- 6 de diciembre: encendido de luces en la Misericòrdia, inauguración del Gran Betlem y concierto navideño, acompañado de una chocolatada popular.
- 8 de diciembre: iluminación del Palau del Consell.
- 10 de diciembre: reapertura, tras diez años, del histórico Betlem de la Sang, con las primeras piezas restauradas.
- 13 de diciembre: representación del Betlem vivent en los jardines de la Misericòrdia.
- Conciertos diarios en el patio de les Rentadores, incluyendo la actuación de la banda de Marratxí el 14 de diciembre.
Solidaridad y cultura
El programa incluye una campaña de recogida de juguetes hasta el 7 de enero y una jornada de donación de sangre el 20 de diciembre. Además, el Teatre Principal apuesta por la Zarzuela con la obra La Corte de Faraón los días 9, 10 y 11 de enero, y llevará actuaciones a residencias del IMAS para que los mayores también disfruten de la Navidad.
Toda la programación está disponible en la web del Consell de Mallorca.