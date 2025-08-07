Myles Sanko encabeza el cartel de cuatro conciertos del Jazz Palma Festival en Bellver

El cantante, compositor, productor y director de fotografía Myles Sanko abrirá este jueves la nueva edición del Jazz Palma Festival, que este año comprende un total de cuatro conciertos, todos los jueves de agosto, a las 21.00 horas, en el castillo de Bellver.

El festival forma parte de la programación de Nits a Bellver, junto con una amplia oferta de espectáculos de música, teatro y otras muchas modalidades culturales y artísticas.

Después de Myles Sanko, subirán al escenario habilitado en la histórica fortificación palmesana Glenda del E. (14 de agosto), Giulia Valle (21 de agosto) y Hard Bop Drivers (28 de agosto), que cerrará tanto la edición del Jazz Palma Festival como también el calendario de Nits a Bellver.

A lo largo de su concierto, Myles Sanko, músico nacido en la capital de Ghana, Accra, presentará su sexto disco, titulado 'Let It Unfold', que llega 12 años después de su primer álbum, 'Born in Black & White', que lanzó de manera independiente y utilizando su propio sello discográfico.

Posteriormente, consolidó su trayectoria con 'Forever Dreaming' (2014), 'Just Being Me' (2016), 'Memories of Love' (2021) y 'Live at Philharmonie Luxembourg' (2023). Sanko ha tenido la oportunidad de colaborar con artistas tan icónicos como Gregory Porter, Martha High, Nicola Conte o Gast Waltzing, director ganador del Grammy.

Una semana después, visitará el Jazz Palma Festival Glenda del E, artista cubana de afro latin jazz soul que, recientemente, ha tomado parte en el álbum 'Ella', nominado al Grammy Latino.

Junto con Antonio Sánchez, Michael League y Pedrito Martínez, ha participado en el proyecto 'Elipsis', y junto a Alejandro Sanz ha compartido gira en el Sirope Tour.

Por su parte, la compositora y contrabajista Giulia Valle está considerada una de las voces más prolíficas y originales del jazz europeo. En el Jazz Palma Festival, presentará el proyecto 'Giulia Valle Trio', que integran también Tom Amat en el piano y los teclados, y Adrià Claramunt en la batería y la percusión. Con una destacada trayectoria internacional y una extensa discografía, esta artista italiana combina en sus composiciones las melodías incisivas y los poderosos ritmos.

Por último, el grupo de jazz Hard Bop Drivers recupera el explosivo estilo de los años 50 que da nombre a la formación. Su carrera ha estado muy ligada a la isla como banda residente del Blue Jazz Club de Palma, en el hotel Saratoga, donde han realizado un concierto mensual a lo largo de tres años.

Igualmente, han actuado en locales tan emblemáticos como Cafè Lisboa y Casa Planas, y en eventos como los festivales 'A jazz de mar', en Portocolom, o el festival de jazz de Artà. Los componentes del grupo son Pep Garau (trompeta), Miquel Àngel Rigo (saxo), Gori Matas (piano), y Pep Lluís García (batería). En el concierto de Bellver les acompañará además, como invitada especial, la cantante Sinead Cormican.