Una mujer, herida grave tras haber sido apuñalada por su expareja en Costitx

El hombre se ha personado en la finca y ha agredido a la mujer, de unos 35 años, que se encuentra ingresada en el Hospital Universitario Son Espases, en estado grave.

Europa Press

Illes Balears |

Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases.
Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases. | Europa Press

Una mujer de unos 35 años de edad se encuentra herida de gravedad, después de haber sido apuñalada, este domingo de madrugada, cuando salía de una fiesta en una finca en las afueras de Costitx, por su expareja, a la que le constaba una orden de alejamiento.

Según ha avanzado 'Crónica Balear' y ha podido confirmar Europa Press, los hechos han ocurrido sobre las 05.12 horas, cuando la mujer ha sido sorprendida por su expareja al salir de una fiesta en una casa a las afueras de esta localidad del Pla de Mallorca.

El hombre se ha personado en la finca y ha agredido a la mujer, de unos 35 años, que debido a las heridas que presentaba ha sido trasladada al Hospital Universitario Son Espases, donde se encuentra actualmente hospitalizada en estado grave.

Después de la agresión en el ámbito Viogen, el varón se ha autolesionado, por lo que ha sido trasladado en estado leve al Hospital de Inca, donde permanece en custodia de la Guardia Civil.

Hay que recordar que las mujeres víctimas de violencia de género y su entorno pueden contactar con el servicio 24 horas del IbDona a través del teléfono 900178989. También, está disponible el teléfono de atención a las víctimas 016 y, en caso de urgencia, el 112.

