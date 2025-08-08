Sucesos

Una mujer, detenida en las protestas antitaurinas de Palma entre cargas policiales

Una mujer fue detenida durante las protestas antitaurinas celebradas este jueves en Palma con motivo de una corrida de toros. El colectivo FLAMA ha denunciado cargas policiales y ha convocado una concentración en apoyo a la arrestada frente a los juzgados de Vía Alemania.

Europa Press

Illes Balears | (Publicado 08.08.2025 10:10)

Momento del arresto de una mujer en la protesta contra la corrida de toros de Palma, difundido en redes sociales
Momento del arresto de una mujer en la protesta contra la corrida de toros de Palma, difundido en redes sociales | Colectivo FLAMA

Una mujer ha sido detenida en las protestas que se organizaron este jueves por la celebración en Palma de una corrida de toros.

En redes sociales, el colectivo FLAMA ha informado de la convocatoria de una concentración de apoyo a la arrestada que ha tenido lugar este viernes por la mañana en las inmediaciones de los juzgados de Vía Alemania de Palma.

El colectivo ha denunciado cargas policiales durante la protesta antitaurina y ha difundido imágenes de su arresto por parte de la Policía Nacional.

Desde el cuerpo policial, sin embargo, han negado que se produjeran cargas policiales y han defendido su actuación durante la protesta que, al margen de la detención de la mujer por agredir a un agente, transcurrió con normalidad.

Al parecer, según han explicado a Europa Press fuentes conocedoras de los incidentes, la protesta estaba transcurriendo con normalidad hasta que unas dos o tres personas comenzaron a mantener una actitud hostil y violenta.

Este comportamiento les fue incluso recriminado por parte de los organizadores de la concentración, que les pidieron que la abandonaran. Fue en ese momento cuando la ahora arrestada agredió a un agente, que tuvo que acudir a un centro sanitario.

