Una mujer, detenida en las protestas antitaurinas de Palma entre cargas policiales

Una mujer ha sido detenida en las protestas que se organizaron este jueves por la celebración en Palma de una corrida de toros.

En redes sociales, el colectivo FLAMA ha informado de la convocatoria de una concentración de apoyo a la arrestada que ha tenido lugar este viernes por la mañana en las inmediaciones de los juzgados de Vía Alemania de Palma.

El colectivo ha denunciado cargas policiales durante la protesta antitaurina y ha difundido imágenes de su arresto por parte de la Policía Nacional.

Desde el cuerpo policial, sin embargo, han negado que se produjeran cargas policiales y han defendido su actuación durante la protesta que, al margen de la detención de la mujer por agredir a un agente, transcurrió con normalidad.

Al parecer, según han explicado a Europa Press fuentes conocedoras de los incidentes, la protesta estaba transcurriendo con normalidad hasta que unas dos o tres personas comenzaron a mantener una actitud hostil y violenta.

Este comportamiento les fue incluso recriminado por parte de los organizadores de la concentración, que les pidieron que la abandonaran. Fue en ese momento cuando la ahora arrestada agredió a un agente, que tuvo que acudir a un centro sanitario.