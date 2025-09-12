SUCESOS

Una mujer denuncia una agresión sexual en un hostal de Can Pastilla

Los hechos ocurrieron el miércoles por la noche cuando la mujer se estaba duchando y notó la presencia del hombre que la habría agredido sexualmente, según información de la Policía Nacional

Europa Press

Palma |

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional
Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional | Europa Press

Una mujer ha denunciado haber sufrido una agresión sexual en un hostal de Can Pastilla, en Mallorca, por parte de otro usuario del establecimiento.

Los hechos ocurrieron el miércoles por la noche cuando la mujer se estaba duchando y notó la presencia del hombre que la habría agredido sexualmente, según información de la Policía Nacional.

La víctima, según ha avanzado 'Diario de Mallorca', consiguió ahuyentar al presunto autor y tras avisar fue trasladada al Hospital Son Espases para realizarle un reconocimiento.

Posteriormente, la mujer denunció los hechos a la Policía Nacional, que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. De momento, no hay detenidos.

