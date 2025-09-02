SUCESOS

Un muerto y un herido grave en la colisión entre un coche y un camión en Palma

El conductor del camión, un varón de 68 años, ha resultado gravemente herido con politraumatismo

Europa Press

Palma |

Un muerto y un herido grave en la colisión entre un coche y un camión en Palma. | Redacción

Un hombre de 28 años ha fallecido en la madrugada de este martes en una colisión entre un coche y un camión en el kilómetro 2 de la carretera MA-5013, en las afueras de Palma, según ha informado el SAMU 061.

El conductor del camión, un varón de 68 años, ha resultado gravemente herido con politraumatismo y ha tenido que ser excarcelado por los bomberos tras quedar atrapado en el vehículo.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso por el accidente a las 6.40 horas. Hasta el lugar del suceso se desplazaron dos unidades de Soporte Vital Avanzado, que han trasladado al herido al Hospital Son Espases en estado grave.

