Un muerto y cinco heridos tras colisionar dos coches en Porto Cristo

Una persona ha fallecido y cinco han resultado heridas, tres de ellas de forma crítica, después de que dos coches hayan colisionado de manera frontal en Porto Cristo.

El accidente de tráfico ha tenido lugar sobre las 01.06 horas de este domingo a la altura del kilómetro nueve de la carretera Ma-4020, ha informado el SAMU 061.

Dos coches, en circunstancias que por el momento se desconocen, han chocado de manera frontal y uno de ellos ha prendido fuego. A bordo de ambos iban seis personas de entre 20 y 40 años.

Hasta el lugar se han desplazado seis ambulancias de los servicios de emergencias, quienes ha estabilizado y trasladado a os heridos al Hospital de Manacor (2).

También, tras activar los códigos de incidente con múltiples víctimas y politrauma, han trasladado a dos heridos al Hospital de Manacor, otros dos al de Llevant y uno a Son Espases.

Uno de ellos, no obstante, ha perdido la vida antes de poder ser atendido en el hospital. Del resto, tres se encuentran en estado crítico y dos en estado grave.