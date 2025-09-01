Muere el Premio Onda Cero Mallorca, el catedrático de Economía de la UIB, Eugeni Aguiló

El profesor emérito, catedrático y exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) Eugeni Aguiló ha fallecido este domingo cuando nadaba en aguas de Cala Blava, Llucmajor. Al parecer, Aguiló estaba nadando en el agua cuando pudo sentirse indispuesto.

Eugeni Aguiló Pérez fue un investigador y docente muy relevante en la UIB, reconocido especialmente por sus trabajos sobre la economía balear, como la codirección del 'Libro blanco del turismo de las Islas Baleares: hacia una nueva cultura turística' (2009). Por ello, en 2013 fue reconocido por el Jurado de los Premios Onda Cero Mallorca en la categoría de Economía.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha expresado en su red social X su pesar por el fallecimiento del economista, "un referente en la investigación y del turismo". La jefa del Ejecutivo ha añadido que Aguiló era "un hombre riguroso, respetado y querido, que deja un inmenso legado de conocimiento especializado" sobre el modelo económico y la industria turística de Baleares.