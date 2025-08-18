SUCESOS

Muere un hombre tras sufrir un accidente con un patinete en Alcúdia

Según ha informado en redes sociales la Policía Local del municipio, el siniestro ha tenido lugar sobre las 21.00 horas de este domingo

Europa Press

Palma |

Una ambulancia del 061 en Mallorca.
Una ambulancia del 061 en Mallorca (archivo) | Europa Press

Un hombre ha muerto en Alcúdia (Mallorca) tras sufrir un accidente con un patinete.

Según ha informado en redes sociales la Policía Local del municipio, el siniestro ha tenido lugar sobre las 21.00 horas de este domingo, momento en que se ha producido un accidente muy grave en el vial de servicios de la carretera de Artà, cerca de la rotonda de Magic.

Al parecer, el hombre ha sufrido una caída con un patinete y, a consecuencia del golpe, ha sufrido una parada cardiorrespiratoria.

A pesar de los esfuerzos de agentes de la Policía Local y de los servicios sanitarios, que han practicado maniobras de reanimación, no se ha podido recuperar y, desgraciadamente, ha perdido la vida.

La Policía Local está instruyendo el atestado policial correspondiente para aclarar las circunstancias del trágico accidente.

