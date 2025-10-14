SUCESOS

Muere un hombre atropellado de noche, mientras andaba por el arcén de la autopista del aeropuerto de Palma

Agencias | Redacción

Mallorca |

Una ambulancia del SAMU 061.
Una ambulancia del SAMU 061. | EUROPA PRESS

Una persona ha muerto tras ser atropellada en la autopista del aeropuerto de Palma (Ma-19) a la altura del kilómetro 7, en las inmediaciones de la entrada a la infraestructura aeroportuaria. AL parecer la víctima fue atropellada por uno o dos coches, mientras andaba en el arcén de noche.

Según la información facilitada por el SAMU 061, se trata de un hombre de unos 45 años y el suceso ha tenido lugar sobre las 23.10 horas de este lunes. El conductor del turismo implicado ha resultado ileso y ha dado negativo en las pruebas de alcoholemia, aunque ha necesitado atención médica por ansiedad.

Hasta el lugar se han desplazado asistencias sanitarias que sólo han podido confirmar el fallecimiento. El forense ha autorizado el levantamiento del cadáver pasada la medianoche.

