Un motorista de 57 años, herido muy grave tras chocar con un coche en Llucmajor

Dos personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, tras la colisión de un coche y una moto en una carretera próxima a Puig de Ros, en el municipio de Llucmajor. El motorista, de 57 años, fue evacuado en estado muy grave al Hospital Universitario de Son Espases, mientras que el conductor del turismo, de 71 años, sufrió heridas de menor consideración.

Europa Press

Illes Balears |

Hospital Universitari Son Espases de Palma (Mallorca)
Hospital Universitari Son Espases de Palma (Mallorca) | GOIB

El accidente de tráfico ha tenido lugar sobre las 14.00 horas de este martes, ha informado el SAMU 061.

Los servicios de emergencias han recibido entonces una llamada alertando de que se había producido una colisión entre una motocicleta y un coche que circulaban a alta velocidad.

Los sanitarios han atendido y estabilizado a las dos personas implicadas en el siniestro. El motorista es un hombre español de 57 años que ha sufrido politraumatismos y ha sido evacuado en estado muy grave al Hospital Universitario de Son Espases.

El conductor del coche, por su parte, es un hombre extranjero -aunque residente en Baleares- de 71 años que ha sido trasladado en estado menores grave a la clínica Rotger.

