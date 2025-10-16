La Mostra revitaliza Calvià en los meses de octubre y noviembre

El Alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha sido uno de los invitados al programa Más de Uno Mallorca con motivo de La Mostra, que se ha emitido desde Bondi Beach, un restaurante beach club en pleno paseo marítimo de Magaluf que participa en este evento gastronómico.

El primer edil ha puesto en valor este evento gastronómico, que ayuda a que comerciantes y hoteleros alarguen la temporada. “La climatología del mes de noviembre es muy buena, y es la excusa perfecta para que la oferta complementaria y hotelera puedan seguir abiertos unos meses más”, asegura el Alcalde.

La mostra de cuines de Calvià

La muestra de Calvià es un evento gastronómico que se celebra en los restaurantes del municipio durante los meses de abril y octubre con la intención de dar a conocer la oferta gastronómica del municipio.

Una ruta abierta a los residentes, según ha defendido en Onda Cero Benito Ferrer, concejal delegado de Comercio y Actividades de Calvià, que además este año incluye mejoras importantes, como pedían restauradores y clientes.

“Este año los restaurantes podrán participar dos fines de semana seguidos, además se ha delimitado el número de zonas participantes a dos grandes zonas, para que la gente pueda disfrutar y no solo se sature una zona”.

Los restaurantes y bares participantes ofrecen sus mejores platos a un precio más económico del habitual, con el fin de que dar a conocer su establecimiento, su cocina y su servicio. Muchos establecimientos ofrecen también la posibilidad de Take Away para que llevar el menú a casa.