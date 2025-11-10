El ministro de Transportes tiende la mano al Govern balear para "impulsar" la red ferroviaria de Mallorca

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tendido la mano al Govern para impulsar la red ferroviaria de Mallorca y recuperar el convenio de carreteras. Así se ha expresado este lunes durante su visita a Palma para conocer de primera mano las obras de reforma del Paseo Marítimo de la ciudad, el cual ha recorrido acompañado por la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Puente, durante su intervención en un acto celebrado posteriormente en la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), ha reiterado su voluntad de analizar la viabilidad de las actuaciones previstas para ampliar la red ferroviaria mallorquina. Esta cuestión, ha apuntado, es uno de los temas que han tratado durante la visita al Paseo Marítimo, en la que también ha participado el conseller de Vivienda, Movilidad y Transportes del Govern, José Luis Mate

"En estos escenarios es muy fácil el diálogo y también los acuerdos. Estamos esperando unos datos de demanda y rentabilidad que solicitamos y nos hemos emplazado para reunirnos y abordar el futuro ferroviario de Mallorca", ha indicado. El ministro ha refrendado el "máximo interés" que el Gobierno tiene en estos proyectos, dado que el ferrocarril es la "gran apuesta" por la movilidad sostenible.

Puente ha recordado que ya se han firmado sendos protocolos con Tenerife y Gran Canaria para impulsar los trenes en el archipiélago canario y ha considerado que "Mallorca no se puede quedar atrás". "Estamos absolutamente comprometidos con el crecimiento de la red ferroviaria y el Gobierno estará a disposición del Govern para avanzar en este terreno", ha insistido.

Respecto al convenio de carreteras ha asegurado que "no hay ningún problema para seguir avanzando" en su recuperación. Puente también se ha mostrado abierto al diálogo ante "los posibles inconvenientes" derivados de las actuaciones de Aena en el archipiélago y se ha referido de forma específica al parque fotovoltaico previsto en Son Bonet (Marratxí).

GRATUIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO

El ministro ha aprovechado su visita a Palma para poner en valor las inversiones que su departamento ha realizado en Baleares a lo largo de los más de siete años de presidencia de Pedro Sánchez. En materia de movilidad sostenible, ha detallado, la cifra asciende a unos 160 millones de euros, "algo más del doble" de lo que se invirtió en los mandatos anteriores.

También se han "duplicado" hasta los casi 300 millones de euros las transferencias para las mejoras de la conectividad del transporte insular y se han impulsado medidas como la gratuidad del transporte público. Sobre este último asunto, ha explicado, ha podido departir este lunes con Prohens y Mateo, a quienes ha trasladado la importancia "fundamental" de que se apruebe la ley de movilidad sostenible, algo que se debatirá el próximo jueves en el Congreso de los Diputados. La nueva regulación permitiría anticipar el 65% de las ayudas de 2025, lo que supondrían cerca de 41 millones de euros para Baleares de los 63 millones que el Govern considera que necesita para mantener la gratuidad.

DESCUENTOS PARA RESIDENTES

Puente, por otra parte, ha reivindicado que el incremento del descuento para residentes en los vuelos hasta el 75% ha supuesto un ahorro de 1.320 millones de euros para los ciudadanos del archipiélago desde 2018. Solo este 2025, ha indicado, se han subvencionado 587 millones de euros a los residentes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

El ministro ha recordado que las aerolíneas próximamente recibirán unos 350 millones de euros del Gobierno para adelantar esta subvención y ha garantizado que no hay relación directa entre las plazas ofertadas y los retrasos en el pago de estas cuantías. De hecho, ha asegurado que este año hay mejor conectividad entre Baleares y otros puntos de España como Málaga, Zaragoza o Alicante.

También ha recordado que a lo largo de los últimos años también se han mejorado las rutas de obligación de servicio público (OSP) entre Menorca y Madrid y la "repetida actualización" de las tres rutas interislas para ajustar las tarifas de referencia, incluyendo el servicio de acompañamiento a menores.

Por lo que respecta al transporte marítimo, se han triplicado las subvenciones de billetes para residentes desde 2018 hasta los 31,3 millones de euros y este año la estimación está por encima de los 87 millones de euros, un crecimiento del 14%. En la misma línea, ha incidido Puente, se han incrementado en un 25% la financiación del transporte marítimo de mercancías y la estrategia marítima 2025-2050 aprobada el pasado junio hará más sostenible y competitivo el sector en el conjunto del país.

Además, ha apuntado, realizará un estudio acerca del sobrecoste que implica el transporte marítimo para "reforzar el expediente que presentará el Govern a la Comisión Europea para exigir la exención de Baleares de la regla de minimis". En materia de infraestructuras portuarias se han invertido más de 203 millones de euros en los puertos estatales de Baleares, un 55% más que durante los mandatos anteriores, y hasta 2029 --tal y como ya anunció la semana pasada-- se destinarán casi 525 millones de euros más.

De esta cuantía, los cinco puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de Baleares (Palma, Ibiza, Maó, Alcúdia y La Savina) recibirán 335,5 millones de euros para la reforma de sus instalaciones. El resto, a "cuestiones clave" como la sostenibilidad ambiental (90 millones), la interacción puerto-ciudad (62,8 millones), la mejora de los accesos (18 millones), la digitalización (11,5 millones) o la seguridad (7,7 millones). En el puerto de Maó, por ejemplo, se construirá con un presupuesto de 21,1 millones de euros una nueva estación marítima.