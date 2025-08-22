Política

La ministra Sira Rego acusa de "racismo" al Govern por rechazar el reparto de menores migrantes

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha acusado de "racismo" al Govern balear por su intención de recurrir el reparto de 40 menores migrantes. La consellera balear de Familias, Sandra Fernández, ha respondido a la ministra pidiéndole "menos demagogia y más trabajo" y cuestionando su interés por la crisis migratoria en las islas.

Europa Press

Illes Balears |

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego | Agencia EFE

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha recriminado al Govern su intención de solicitar medidas cautelares para frenar el reparto de menores migrantes que previsiblemente comenzará la semana que viene y ha considerado que su negativa a acogerlos no es debido a la "falta de medios" sino al "racismo".

Así se ha expresado este jueves en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Bluesky, en el que cita una información periodística sobre del recurso que el Govern pretende interponer ante el Tribunal Supremo para evitar que lleguen al archipiélago 40 menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta.

"El Govern de Prohens ni siquiera acudió a la convocatoria de la última Conferencia Sectorial de Infancia en la que se iba a aprobar un reparto de fondos extraordinario de 22 millones de euros para Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. No es falta de medios, es racismo", ha sentenciado Rego.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern, Sandra Fernández, ha pedido a Rego "menos demagogia y más trabajo".

"Dice la que no se ha interesado lo más mínimo por la grave crisis migratoria que vivimos, ni por los menores migrantes que llegan cada día a nuestras costas. ¿Quién cree que les atendiendo? Porque su gobierno no. Menos demagogia y más trabajo, ministra", le ha replicado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

