Un millar de personas se manifiestan en Palma en solidaridad con Palestina

Policía Nacional ha comunicado a Delegación de Gobierno en Baleares la cifra de unas 600 personas que han salido este domingo a manifestarse en las principales calles de Palma, con motivo del primer aniversario del inicio de la guerra en Gaza, en "solidaridad" con Palestina y para exigir la "rotura de relaciones con Israel".

En declaraciones a la prensa, Frederic Guillem, portavoz de Ciutadans per Palestina, una de las entidades convocantes de la manifestación unitaria de este domingo en Palma --junto con Mallorca per Palestina, Mallorca per la Pau y CGT, entre otras--, ha querido lanzar el mensaje de que el conflicto en Gaza "no empezó hace un año, si no hace 76" y que, en este año, "después de haber vivido un genocidio en directo por la televisión", mientras los medios mantienen un "silencio sistemático", la sociedad mallorquina "se manifiesta continuamente, mostrando su solidaridad" con Palestina.

Al respecto, Guillem ha advertido que el pueblo Mallorca "seguirá tomando las calles las veces que hagan falta" para exigir al Gobierno de España, al que acusa de "haber perpetuado este año la venta de armas" con Israel, a las autoridades de Baleares y a la Universitat de les Illes Balears (UIB) la "rotura de relaciones" con dicho país, porque este conflicto es una "amenaza" para la paz en todo el mundo. Asimismo, preguntado por cuál sería la salida a la guerra en Gaza, el portavoz de Ciutadans per Palestina lo tiene claro y lo resume en "salida de la OTAN, salida de las instituciones europeas, ruptura absoluta con la entidad genocida de Israel y autodeterminación y descolonización de lo que se conoce como Israel", además de "no normalizar un genocidio", por lo que ha pedido que "la gente se manifieste y" también "que sindicatos y partidos políticos adopten de verdad una postura clara y no equidistante" frente al conflicto.

La manifestación ha comenzado poco después de las 18.00 horas en la plaza de España y ha transcurrido por algunas de las principales calles de Palma. En concreto, calle Oms, La Rambla, calle Unió, plaza del Mercat, plaza Joan Carles I y Passeig del Born. El recorrido lo abrían personas con una pancarta donde se podía leer el lema de la manifestación '1 any de solidaritat, 76 anys de resistència: aturem el genocidi a Palestina' (1 año de solidaridad, 76 años de resistencia: paremos el genocidio en Palestina).

Los manifestantes portaban asimismo otras pancartas en las que se podía leer "Stop Genocide", "Fora sionistas de la UIB" (Fuera sionistas de la UIB), "Satanyahu genocida" o "Marga Prohens defensora del genocidi" (Marga Prohens defensora del genocidio), entre otras. Durante la marcha, se han escuchado de igual manera consignas como "desde el río hasta el mar, Palestina libertad", "Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel" o "No es una guerra, es un genocidio".

Finalmente, al finalizar la manifestación, los convocantes de la misma han leído un manifiesto en el que han reivindicado "el derecho de los palestinos a defenderse por todos los medios de la ocupación ilegal y el genocidio sionista que sufren desde hace 76 años"; así como han exigido a las autoridades del Estado, de Baleares y a la UIB que "rompan todas las relaciones con Israel". Además, los convocantes han reconocido "el derecho de los palestinos a decidir su futuro". Y, han exigido "el alto al fuego inmediato y permanente en Gaza".