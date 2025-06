Miles de personas se concentran en Palma "por el derecho a una vida digna"

Miles de personas --unas 30.000, según datos de la organización, y unas 8.000, según las cifras facilitadas por Policía Local y Policía Nacional-- han salido este domingo a las principales calles de Palma, en una manifestación que ha sido convocada por la plataforma Menys Turisme, Més Vida, de manera coordinada con diferentes ciudades del sur de Europa, y que ha tenido lugar de manera simultánea en Ibiza, para "denunciar la turistificación de las islas".

En declaraciones a los medios de comunicación, antes del inicio de la manifestación, el portavoz de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol, ha explicado que la movilización de este domingo es por "el derecho a una vida digna", porque "hace falta parar la turistificación, decrecer turísticamente y poner límites".

También, ha continuado Pujol, porque, "después de menos de un año" de la última manifestación que se convocó por parte de la plataforma en este sentido, el 21 de julio del pasado 2024, "desde el Govern se han ignorado las peticiones" formuladas por quienes esta jornada han vuelto a salir a las calles.

En este sentido, el portavoz de Menys Turisme, Més Vida ha lamentado que "lo único que han hecho" en estos meses desde el Govern "ha sido un pacto y una mesa por la sostenibilidad" que, a su juicio, ha sido "un fracaso" porque "todos los movimientos sociales y entidades que representaban a quienes este domingo salen a la calle lo han abandonado", porque, ha incidido Pujol, "es una farsa".

Por este motivo, ha reclamado que "se dejen de estos pactos y se sienten a hablar" y "escuchen las demandas de esta plataforma y a toda la gente que ha salido esta jornada a las calles de Palma, procedentes de todos los pueblos de Mallorca".

Entre las principales reivindicaciones planteadas frente a la "turistificación", el portavoz de Menys Turisme Més Vida ha destacado "prohibir el alquiler vacacional; reducir el número de vuelos, que vienen a las islas y mantener la moratoria a los megacruceros".

No obstante, ha asegurado Pujol que la intención de la plataforma "es ir más allá de medidas sustanciales" porque lo que ésta reclama "es un cambio de rumbo, un cambio en el modelo socioeconómico de las islas, que se ha de hacer hablando con mucha gente, para no dejar a nadie atrás". Pues, "hay que tener en cuenta también a todos los trabajadores que trabajan en el sector turístico" porque "este decrecimiento y cambio de modelo socioeconómico se ha de hacer pactado con todos y poniendo a los trabajadores en el centro".

De este modo, ha hecho hincapié, lo que se reclama "es un cambio en el modelo socioeconómico, diversificar la economía y abandonar el monocultivo turístico que explota a la clase trabajadora, que destruye el territorio, que ataca a la lengua y a la cultura, y se podría seguir con la lista de problemáticas que supone", ya que "no supone ningún enriquecimiento para las personas que viven aquí" si no que "solo enriquece a un pequeño capital turístico, a unos pequeños empresarios, que se hacen de oro", mientras los residentes viven "explotados por este sistema", ha finalizado sus declaraciones.

UN TOTAL DE 109 ENTIDADES SE ADHIEREN A LA MANIFESTACIÓN

La manifestación, a la que se han adherido 109 entidades, ha comenzado a las 18.00 horas, en plaza España de Palma y ha discurrido por Sant Miquel, la plaza Mayor, Cort, Conqueridor y el Born.

Los asistentes a la movilización portaban pancartas, entre las que se podía leer 'Joves sense casa = Illa sense futur' (Jóvenes sin casa = Isla sin futuro), 'Aquí vivimos personas, no posts de Instagram', 'No quiero trabajar para mi casero' o 'Llaves arriba, esto es un atraco'. Además, durante la marcha se han visto manifestantes con carteles de 'En venta PP y Vox' y 'En venta Marga Prohens'.

También, durante el transcurso de la manifestación, se han hecho oír silbatos y consignas como 'Sense límits, no hi ha futur' (Sin límites no hay futuro), 'No es turismofobia, es lucha de clase' o 'No més creuers, SOS Residents' (No más cruceros, SOS Residentes).

La marcha ha concluido en el Born, donde se ha leído el manifiesto con el cual desde la plataforma Menys Turisme, Més Vida han querido recordar sus principales reivindicaciones y se han solidarizado con algunas luchas que también consideran suyas "y que también caminan hacia el objetivo final de una vida digna para todos".

Así, se han solidarizado con la lucha de los trabajadores del sector de la hostelería, "para conseguir un convenio digno". También, con el colectivo de docentes y educativo "que se enfrentan a los diferentes ataques hacia la lengua perpetuados por los pactos entre el PP y Vox", reivindicando que "en Mallorca, en catalán". Y, han tenido unas palabras de "solidaridad" con el pueblo palestino.

La lectura del manifiesto ha finalizado con los convocantes de la manifestación volviendo a exigir al Govern y a representantes de las instituciones públicas que se dejen de "pactos inútiles" y se sienten "con los movimientos sociales, con quienes luchan día a día por una Mallorca mejor para todos, y empezar un diálogo por un cambio de rumbo". "Si no estáis dispuestos a hacer nada, podéis estar seguros que encontraréis una ciudadanía combativa que luchará por este cambio del modelo socioeconómico de nuestras islas", han aseverado.

UN GRUPO DE MANIFESTANTES INCREPA A TURISTAS EN TERRAZAS

Al final de la manifestación, un grupo de manifestantes han increpado a turistas que estaban en las terrazas en el Borne, quienes al ver lo que estaba ocurriendo han abandonado las mismas.

Además, dado que la multitud se ha ido desplazando hasta plaza Juan Carlos I, también ha habido quienes se han encarado con turistas que estaban en las terrazas de esta zona de 'Ciutat'. Esta vez, sin embargo, los turistas han decidido permanecer en las terrazas.

La Policía ha tenido que desplegar cordones de seguridad en ambos casos, para evitar mayores incidentes.