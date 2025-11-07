WTM 2025

Miguel Amengual (Mac Hotels): "Hay dificultades, pero el cliente inglés no renuncia a sus vacaciones"

Miguel Amengual, fundador y presidente de la empresa MAC Hotels, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Illes Balears desde la World Travel Market de Londres

Patricia Segura

Londres |

Miguel Amengual, fundador y presidente de la empresa MAC Hotels, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Illes Balears desde la World Travel Market de Londres. "Para las islas es imprescindible el turismo británico y nos damos cuenta sobre todo cuando vemos pequeñas amenazas en el mercado alemán, hay que cuidar mucho al mercado inglés", ha asegurado Amengual.

"Hay dificultades, pero después cuando vas a las ventas y ves que los niveles de venta están incluso algo por encima del año pasado, dices, bueno, el cliente inglés es que no renuncia a sus vacaciones nunca", ha insistido en una entrevista concedida a esta radio. "Hay que corresponder a esta fidelidad", ha declarado Amengual.

Respecto a las previsiones de cara a la próxima temporada de 2026, el fundador de MAC Hotels, ha comentado que "esperamos un año correcto, un año bueno de ocupación y sin perder el poder adquisitivo". Asimismo, la empresa ha diversificado las marcas: "MAC Hotels para productos más estándar y la marca Pure Salt para productos de 5 y hoteles con algo de notoriedad".

