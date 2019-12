MÉS per Mallorca votará a favor de la enmienda de MÉS per Menorca relativa al plus por residencia de cargos del Govern

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Miquel Ensenyat, ha anunciado este lunes que su formación votará a favor de la enmienda de MÉS per Menorca relativa al plus por residencia de cargos del Govern procedentes de fuera de Mallorca.

Según ha informado Ensenyat en rueda de prensa en el Parlament, "MÉS per Mallorca no discute el plus de insularidad a menorquines, ibicencos y formenterenses". El motivo que ha alegado ha sido que "si no estarían en inferioridad de condiciones".

En cambio, ha señalado que "para MÉS per Mallorca este plus no debería abrirse a personas de otras comunidades" que es lo que propondrá Podemos mediante una transacción 'in voce' en el próximo pleno del Parlament. También propondrá Podemos que el plus se reduzca de 22.000 a 12.000 euros anuales.

En este sentido, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca ha insistido en que "no hay precedentes en otras comunidades autónomas" de pluses por residencia de cargos de un Ejecutivo que, como propone Podemos, sean de "carácter universal".

PRESUPUESTOS DE BALEARES PARA 2020

Por otro lado, Ensenyat se ha referido a los Presupuestos del Govern para 2020, recordando que "detrás de los números, que son importantes hay una voluntad política" y señalando que se hace en "un contexto de dificultad".

En este sentido, ha expresado su creencia de que "todos los grupos coinciden en la necesidad de revisar el sistema de financiación de la comunidad autónoma", recordando que "Baleares es de las comunidades autónomas que más aporta pero está a la cola de las que reciben".

Asimismo, ha querido "poner en valor" que los Presupuestos de CAIB para 2020 "sigan siendo más altos y el aumento del gasto en sanidad, educación y cuestiones sociales". El objetivo, ha insistido, es "poner a las personas en el centro de la política