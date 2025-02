Més per Mallorca y PSIB se oponen a la rebaja del ITS en invierno

MÉS per Mallorca y el PSIB han asegurado que no darán apoyo a la incitativa para aumentar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) durante los meses de verano si se plantea también una rebaja del mismo impuesto en invierno. Vox, de lo contrario, apoyará la bajada sólo si no incluye un aumento en temporada alta.

Así lo han dicho este miércoles los portavoces de estos grupos en las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces, en las que han remarcado que no aprobarían que el Govern negociara la subida del ITS con un grupo y la bajada con otro.

Por su parte, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha remarcado que el Govern llevará a la Mesa por el Pacto por la sostenibilidad la propuesta de subir el ITS en verano y bajarlo en invierno. No obstante, ha insistido en que la iniciativa que se llevará al Parlament saldrá del consenso de la Mesa. "Allá ellos", ha dicho en referencia a los grupos parlamentarios.

Según ha dicho el portavoz de MÉS, Lluís Apesteguia, si se pretende bajar el ITS MÉS per Mallorca no formará parte de la modificación del impuesto. "Aquello de aprobaremos con unos subirla y con otros bajarlo que dejen de soñarlo", ha agregado.

A su parecer, es "insultante" querer bajar el ITS en los meses de invierno ya que la cuantía está entre los 0,25 y un euro y el margen de rebaja es "relativamente pequeño".

De su lado, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha criticado que el Ejecutivo anunciara que en febrero aprobaría un decreto ley de medidas contra la saturación y que "ahora ya no saben cuando será". "Que digan ya lo que quieren hacer y cómo lo van a aprobar", ha reclamado.